"Стратегия-18": в центре Москвы прошли пикеты в защиту крымских татар

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Суббота, 19 октября 2019, 12:20

Активисты российской инициативной группы "Стратегия-18" в центре Москвы 18 октября провели ряд традиционных одиночных пикетов в защиту крымских татар и за "независимый Крым".

Источник: Крым.Реалии

Детали: В пятницу пикетчики вышли с новым плакатом и именем недавно арестованного в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько.

Прямая речь участницы акции Веры Лаврешиной: "Мы сделали плакат, рассказываем, что это по сути дело "Балуха-2". Не успели порадоваться за возвращенных из плена, а они новых набирают в заложники, по знакомым лекалам! Выбирают лучших...".

Пикетчики намерены продолжать протесты, "пока коренное население Крыма не обретет свободу и родину".

Справка: Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Предыстория:

  • 9 октября в аннексированном Россией Крыму был задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. 10 октября его "арестовали" на 2 месяца.
  • Позднее стало известно, что оккупанты вывезли в неизвестном направлении и жену активиста.
  • Сотрудники ФСБ обвиняют Приходько по статьям российского уголовного кодекса 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205 (террористический акт). Позже стало известно, что Приходько обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.

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Темы: Крым Росcия акции


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