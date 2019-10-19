"Стратегия-18": в центре Москвы прошли пикеты в защиту крымских татар
Активисты российской инициативной группы "Стратегия-18" в центре Москвы 18 октября провели ряд традиционных одиночных пикетов в защиту крымских татар и за "независимый Крым".
Источник: Крым.Реалии
Детали: В пятницу пикетчики вышли с новым плакатом и именем недавно арестованного в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько.
Прямая речь участницы акции Веры Лаврешиной: "Мы сделали плакат, рассказываем, что это по сути дело "Балуха-2". Не успели порадоваться за возвращенных из плена, а они новых набирают в заложники, по знакомым лекалам! Выбирают лучших...".
Пикетчики намерены продолжать протесты, "пока коренное население Крыма не обретет свободу и родину".
Справка: Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.
Предыстория:
- 9 октября в аннексированном Россией Крыму был задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. 10 октября его "арестовали" на 2 месяца.
- Позднее стало известно, что оккупанты вывезли в неизвестном направлении и жену активиста.
- Сотрудники ФСБ обвиняют Приходько по статьям российского уголовного кодекса 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205 (террористический акт). Позже стало известно, что Приходько обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.
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