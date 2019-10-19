Україна узгодила план дій щодо другого траншу макрофіну ЄС - міністр

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що домовилася з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії з питань економіки, єврокомісаром з фінансових справ Валдісом Домбровскісом про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Домовилися з Валдісом Домбровскісом про план дій щодо другого траншу макрофіну, де вже виконано всі умови, крім однієї, і де ще залишається шанс отримати кошти в цьому році. А також обговорили питання фінансування на 2020 рік", - написала Маркарова у Facebook за результатами триденного візиту української делегації до США.

Маркарова зазначила, що українська делегація обговорила з головою Паризького клубу кредиторів Оділь Рено-Бассо поглиблення співпраці між Мінфіном та Казначейством Франції, а також посилення інвестиційних проєктів.

Із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті представники України, за словами міністра, "пораділи рекорду в 1 млрд євро проєктів вже за 10 місяців 2019 року і звірили годинники інвестицій ЄБРР в Ощадбанк".

Крім того, під час візиту до США пройшли перемовини з МВФ. "Разом з місією зустрілись як з директором Європейського департаменту Полом Томсеном, так і новою очільницею МВФ, але гарним партнером України з часів своєї роботи в Світовому банку Крісталіною Георгієвою. Чекаємо місію в Києві найближчим часом", - додала Маркарова.

Вона також зазначила, що Мінфін домовився про продовження співпраці з Міністерством фінансів Нідерландів, про що укладено меморандум із міністром Вопке Гекстрою.

Нагадаємо, Європейська рада у червні 2018 року остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 млрд євро.

У грудні Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.