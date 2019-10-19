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Украина согласовала план действий по второму траншу макрофина ЕС - министр

Суббота, 19 октября 2019, 13:41

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что договорилась с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссаром по финансовым делам Валдисом Домбровскисом о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Договорились с Валдисом Домбровскисом о плане действий по второму траншу макрофина, где уже выполнены все условия, кроме одного, и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год", - написала Маркарова в Facebook по результатам трехдневного визита украинской делегации в США.

Маркарова отметила, что украинская делегация обсудила с главой Парижского клуба кредиторов Одиль Рено-Бассо углубление сотрудничества между Минфином и Казначейством Франции, а также усиление инвестиционных проектов.

С президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти представители Украины, по словам министра, "порадовались рекорду в 1 млрд евро проектов уже за 10 месяцев 2019 года и сверили часы инвестиций ЕБРР в Ощадбанк".

Кроме того, во время визита в США прошли переговоры с МВФ. "Вместе с миссией встретились как с директором Европейского департамента Полом Томсеном, так и новой главой МВФ, но хорошим партнером Украины со времен своей работы во Всемирном банке Кристалиной Георгиевой. Ждем миссию в Киеве в ближайшее время", - добавила Маркарова.

Она также отметила, что Минфин договорился о продолжении сотрудничества с Министерством финансов Нидерландов, о чем заключен меморандум с министром Вопке Хекстрой.

Напомним, Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

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