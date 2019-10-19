Департамент кіберполіції отримав нового керівника

На посаду начальника Департаменту кіберполіції було призначено Олександра Гринчака, його першим заступником – Сергія Кропиву.

Джерело: сайт Нацполіції

Деталі: Відповідний указ голови НПУ Ігоря Клименка було підписано в суботу.

Клименко повідомив, що найближчим часом підрозділ змінюватиметься та розвиватиметься.

Новопризначений очільник Департаменту кіберполіції розповів, що наразі вже створено концепцію вдосконалення підрозділу. Її основою залишатиметься якісний підбір кадрів та сучасний підхід до роботи.

Олександр Гринчак прес-служба поліції

Довідка: Олександр Гринчак – полковник поліції. Народився 17 липня 1978 року на Львівщині. В органах системи МВС працює з 1995 року. До призначення на посаду начальника Департаменту кіберполіції очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки та працював на посаді першого заступника начальника Департаменту кіберполіції.