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Департамент киберполиции получил нового руководителя

Суббота, 19 октября 2019, 16:15

На должность начальника Департамента киберполиции назначен Александр Гринчака, его первым заместителем - Сергея Крапиву.

Источник: сайт Нацполиции

Детали: Соответствующий указ главы НПУ Игоря Клименко был подписан в субботу.

Клименко сообщил, что в ближайшее время подразделение будет меняться и развиваться.

Новоназначенный глава Департамента киберполиции рассказал, что сейчас уже создана концепция совершенствования подразделения. Ее основой оставаться качественный подбор кадров и современный подход к работе.

Александр Гринчак
Александр Гринчак
пресс-служба полиции

Справка: Александр Гринчак - полковник полиции. Родился 17 июля 1978 во Львовской области. В органах системы МВД работает с 1995 года. До назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

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Темы: полиция
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