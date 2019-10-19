Департамент киберполиции получил нового руководителя

1055 просмотров
Суббота, 19 октября 2019, 16:15

На должность начальника Департамента киберполиции назначен Александр Гринчака, его первым заместителем - Сергея Крапиву.

Источник: сайт Нацполиции

Детали: Соответствующий указ главы НПУ Игоря Клименко был подписан в субботу.

Клименко сообщил, что в ближайшее время подразделение будет меняться и развиваться.

Новоназначенный глава Департамента киберполиции рассказал, что сейчас уже создана концепция совершенствования подразделения. Ее основой оставаться качественный подбор кадров и современный подход к работе.

Александр Гринчак
Александр Гринчак
пресс-служба полиции

Справка: Александр Гринчак - полковник полиции. Родился 17 июля 1978 во Львовской области. В органах системы МВД работает с 1995 года. До назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Полицейские 4 часа пытали человека из-за спора – Труба 19 октября 2019, 10:50
"Киевский маньяк": задержали подозреваемого в серии нападений с ножом 18 октября 2019, 13:05
В полиции посчитали участников акций в Киеве 14 октября 2019, 20:41
Все новости
Главные новости
Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП
Сыроид стала лидером "Самопомочи" вместо Садового
ГПУ не допустила к аттестации Горбатюка и уволила следователей
Дело Гладковского: в "Богдане" пригрозили срывом госзаказа
Все новости
здоровье

5 признаков того, что вы едите мало углеводов

семья

Как мы побежали всей семьей

Культура

Добровольцем на фронт, чтобы переосмыслить ценности: как снимают фильм о том, что дальше так жить нельзя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів