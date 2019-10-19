Парламент Британії відклав голосування за угоду про Brexit до наступного тижня

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Субота, 19 жовтня 2019, 17:38

Після п'яти годин дебатів у Палаті громад, протягом яких британські депутати обговорювали нову угоду по Brexit, сьогодні голосування за неї не відбудеться.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Депутати підтримали поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Ця поправка призвела до того, що голосування за угоду з Євросоюзом, намічене на вечір суботи, позбавлене сенсу.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон вирішив відправити депутатів додому і скасував наступне голосування.

Тепер очікується, що уряд представить законопроєкт на наступному тижні, перше голосування можливе у вівторок.

Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Зазначимо, що у вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit. 

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Теми: Brexit ЄС Велика Британія


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