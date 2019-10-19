Парламент Британии отложил голосование за соглашение о Brexit до следующей недели

273 просмотра
Суббота, 19 октября 2019, 17:38

После пяти часов дебатов в Палате общин, в течение которых британские депутаты обсуждали новое соглашение по Brexit, сегодня голосование за него не состоится.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Депутаты поддержали поправку о том, что сделка с ЕС не будет утверждена до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС. Эта поправка сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы.

Премьер-министр Борис Джонсон решил отправить депутатов домой и отменил следующее голосование.

Теперь ожидается, что правительство представит законопроект на следующей неделе, первое голосование возможно во вторник.

Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении по Brexit только на этой неделе. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Отметим, что в сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставляет премьера просить о новой отсрочке Brexit.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Brexit ЕС Великобритания


powered by lun.ua
Материалы по теме
Британия и ЕС достигли соглашения о Brexit 17 октября 2019, 13:03
В Британии запускают канал новостей без новостей о Brexit 16 октября 2019, 17:30
Британия будет депортировать граждан ЕС, которые не оформят документы 11 октября 2019, 05:41
Все новости
Главные новости
Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП
Сыроид стала лидером "Самопомочи" вместо Садового
ГПУ не допустила к аттестации Горбатюка и уволила следователей
Дело Гладковского: в "Богдане" пригрозили срывом госзаказа
Все новости
тест

Что вы знаете о тыквах?

семья

Как мы побежали всей семьей

Фото

7 ярких фотографий-победителей фотоконкурса дикой природы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів