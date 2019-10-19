Парламент Британии отложил голосование за соглашение о Brexit до следующей недели

После пяти часов дебатов в Палате общин, в течение которых британские депутаты обсуждали новое соглашение по Brexit, сегодня голосование за него не состоится.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Депутаты поддержали поправку о том, что сделка с ЕС не будет утверждена до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС. Эта поправка сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы.

Премьер-министр Борис Джонсон решил отправить депутатов домой и отменил следующее голосование.

Теперь ожидается, что правительство представит законопроект на следующей неделе, первое голосование возможно во вторник.

Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении по Brexit только на этой неделе. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Отметим, что в сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставляет премьера просить о новой отсрочке Brexit.