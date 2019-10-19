У неділю Україну огорне туман

У неділю вночі та вранці у низці областей очікується туман, до 21 жовтня у більшості районів західних, північних та центральних областей - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: За даними синоптиків, 20 жовтня туман з видимістю 200-500 м прогнозується у південних, центральних та східних областях.

Температура вдень сягатиме +22...+24 градусів, вночі - до +12 на півдні, у решті регіонів до +6...+9.

Найвища пожежна небезпека 19-21 жовтня очікується у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Запорізької та Одеської областей.