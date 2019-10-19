У неділю Україну огорне туман

3967 переглядів
Субота, 19 жовтня 2019, 18:24

У неділю вночі та вранці у низці областей очікується туман, до 21 жовтня у більшості районів західних, північних та центральних областей - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: За даними синоптиків, 20 жовтня туман з видимістю 200-500 м прогнозується у південних, центральних та східних областях.

Температура вдень сягатиме +22...+24 градусів, вночі - до +12 на півдні, у решті регіонів до +6...+9. 

Найвища пожежна небезпека 19-21 жовтня очікується у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Запорізької та Одеської областей. 

 
прогноз погоди на 20 жовтня 
 
прогноз погоди на 21 жовтня 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Синоптик пообіцяла погоду без важливого осіннього атрибута 18 жовтня 2019, 16:09
Синоптик прогнозує в Україні "африканську спеку" 17 жовтня 2019, 13:02
"Бабине літо" в Києві продовжує бити рекорди 16 жовтня 2019, 15:11
Усі новини
Головні новини
Конгресмени вимагають в Держдепу визнати "Азов" терористичною організацією
Австралійська авіакомпанія завершила тестування рейсу протяжністю 16 200 км
"Вечірній квартал" із хором Верьовки висміяли підпал будинку Гонтаревої
Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським – генпрокурор
Усі новини
думка

Чи можна вінчатися у високосний рік?

спорт

10 вправ для стегон, які можна робити в домашніх умовах

їжа

4 причини снідати