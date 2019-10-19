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В воскресенье Украину окутает туман

Суббота, 19 октября 2019, 18:24

В воскресенье ночью и утром в ряде областей ожидается туман, до 21 октября в большинстве районов западных, северных и центральных областей - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: По данным синоптиков, 20 октября туман с видимостью 200-500 м прогнозируется в южных, центральных и восточных областях.

Температура днем будет достигать +22...+24 градусов, ночью - до +12 на юге, в остальных регионах до +6 ... +9.

Высокий уровень пожарной опасности 19-21 октября ожидается в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Одесской областей.

 
прогноз погоды на 20 октября
 
прогноз погоды на 21 октября

Украинская правда
Темы: погода
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