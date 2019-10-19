"Слуга народу" пропонує скасувати закон про люстрацію

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський запропонував визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність.

Джерело: офіційний портал ВР, Укрінформ, Українська правда

Деталі: Законопроєкт "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про очищення влади", зареєстровано та передано на розгляд керівництву 18 жовтня.

Текст документу наразі відсутній.

На своїй сторінці у Facebook Бужанський зазначив, що 17 жовтня Європейський суд з прав людини визнав положення закону про очищення влади такими, що порушують права людини.

Дослівно: "(ЄСПЛ - ред.) офіційно визнав те, що було абсолютно очевидно усі 5,5 років. Закон про люстрацію - закон про зведення рахунків, закон про заборону професіоналам заважати бездарам, закон про політичне покарання непричетних не за ознакою провини, а за ознакою приналежності. ... Пропоную повернутися до здорового глузду і припинити убогі і принизливі спроби сегрегації, запроваджені законом про люстрацію. Свої пропозиції оформив у законі, який вніс до парламенту. ... На мій погляд, прийшов час перегорнути цю ганебну і нікчемну сторінку".

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