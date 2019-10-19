"Слуга народу" пропонує скасувати закон про люстрацію
Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський запропонував визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність.
Джерело: офіційний портал ВР, Укрінформ, Українська правда
Деталі: Законопроєкт "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про очищення влади", зареєстровано та передано на розгляд керівництву 18 жовтня.
Текст документу наразі відсутній.
На своїй сторінці у Facebook Бужанський зазначив, що 17 жовтня Європейський суд з прав людини визнав положення закону про очищення влади такими, що порушують права людини.
Дослівно: "(ЄСПЛ - ред.) офіційно визнав те, що було абсолютно очевидно усі 5,5 років. Закон про люстрацію - закон про зведення рахунків, закон про заборону професіоналам заважати бездарам, закон про політичне покарання непричетних не за ознакою провини, а за ознакою приналежності. ... Пропоную повернутися до здорового глузду і припинити убогі і принизливі спроби сегрегації, запроваджені законом про люстрацію. Свої пропозиції оформив у законі, який вніс до парламенту. ... На мій погляд, прийшов час перегорнути цю ганебну і нікчемну сторінку".
Нагадаємо,
- Закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року, документом забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.
- До КСУ надійшло два подання від Верховного суду та одне подання - від 47 нардепів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження. Розгляд справи триває.