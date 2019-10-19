"Слуга народу" пропонує скасувати закон про люстрацію

18556 переглядів
Субота, 19 жовтня 2019, 18:38

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський запропонував визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність. 

Джерело: офіційний портал ВР, Укрінформ, Українська правда 

Деталі: Законопроєкт "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про очищення влади", зареєстровано та передано на розгляд керівництву 18 жовтня. 

Текст документу наразі відсутній.

На своїй сторінці у Facebook Бужанський зазначив, що 17 жовтня Європейський суд з прав людини визнав положення закону про очищення влади такими, що порушують права людини.

Дослівно: "(ЄСПЛ - ред.) офіційно визнав те, що було абсолютно очевидно усі 5,5 років. Закон про люстрацію - закон про зведення рахунків, закон про заборону професіоналам заважати бездарам, закон про політичне покарання непричетних не за ознакою провини, а за ознакою приналежності. ... Пропоную повернутися до здорового глузду і припинити убогі і принизливі спроби сегрегації, запроваджені законом про люстрацію. Свої пропозиції оформив у законі, який вніс до парламенту. ... На мій погляд, прийшов час перегорнути цю ганебну і нікчемну сторінку".

Нагадаємо, 

  • Закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року, документом забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.
  • До КСУ надійшло два подання від Верховного суду та одне подання - від 47 нардепів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження. Розгляд справи триває. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: люстрація законодавство Слуга народу Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄСПЛ розкритикував люстрацію чиновників часів Януковича 17 жовтня 2019, 12:16
Суд остаточно відмовився розбиратись, чи законно Зеленський призначив Богдана 23 вересня 2019, 17:49
Два люстровані прокурори повернули посади через суд 16 вересня 2019, 19:11
Усі новини
Головні новини
Конгресмени вимагають в Держдепу визнати "Азов" терористичною організацією
Австралійська авіакомпанія завершила тестування рейсу протяжністю 16 200 км
"Вечірній квартал" із хором Верьовки висміяли підпал будинку Гонтаревої
Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським – генпрокурор
Усі новини
думка

Чи можна вінчатися у високосний рік?

спорт

10 вправ для стегон, які можна робити в домашніх умовах

їжа

4 причини снідати