"Слуга народа" предлагает отменить закон о люстрации

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Суббота, 19 октября 2019, 18:38

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский предлагает признать закон о люстрации утратившим силу.

Источник: официальный портал ВР, Укринформ, Украинская правда 

Детали: Законопроект "О признании утратившим силу Закона Украины "Об очистке власти", зарегистрирован и передан на рассмотрение руководству 18 октября.

Текст документа в настоящее время отсутствует.

На своей странице в Facebook Бужанский отметил, что 17 октября Европейский суд по правам человека признал положения закона об очищении власти нарушающими права человека.

Дословно: "(ЕСПЧ - ред.) официально признал то, что было совершенно очевидно все 5,5 лет. Закон о люстрации - закон о сведении счетов, закон о запрете профессионалам мешать бездарям, закон о политическом наказании непричастных не по признаку вины, а по признаку принадлежности. ... Предлагаю вернуться к здравому смыслу и прекратить убогие и унизительные попытки сегрегации, введенные законом о люстрации. Свои предложения оформил в законе, который внес в парламент. ... По-моему, пришло время перевернуть эту позорную и никчемную страницу". 

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Темы: люстрация законодательство Слуга народа Верховная Рада


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