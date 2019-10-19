Через прорив дамби в РФ загинули щонайменше 15 осіб

У ніч на 19 жовтня в результаті прориву дамби в Красноярському краї загинули 15 людей, 21 жовтня оголошено днем ​​жалоби за загиблими.

Джерело: російський Інтерфакс з посиланням на МНС РФ

Деталі: Крайовий МОЗ повідомляє про 16 постраждалих.

Інцидент стався в районі н.п.Щетинкино Курагінского району на річці Сейба, де сталося руйнування дамби технологічного водойми золотодобувної артілі.

Вода затопила у селищі два робочих гуртожитки тимчасового типу. З Щетинкино було організовано евакуацію мешканців. У Курагинському районі введено режим надзвичайної ситуації.

Слідчі розглядають версію прориву ще однієї дамби у Красноярському краї, яка могла стати причиною прориву у районі Щетинкино, Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за ч. 3 ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки під час робіт, що призвело смерть двох і більше осіб з необережності).

Слідчий комітет Росії проводить обшуки у золотодобувній компанії, якій належить дамба, зруйнована у Красноярському краї.

Глава уряду Красноярського краю Юрій Лапшин заявив, що прорив дамби не загрожує іншим населеним пунктам, загрози об'єктам економіки також немає.

За словами Лапшина, роботи з пошуку зниклих безвісти внаслідок НП призупинять на ніч, "людям теж потрібно відпочити".

Дослівно: "Про евакуацію з селищ не йшлося, йшлося про те, щоб евакуювати постраждалих, і ми це зробили - евакуювали людей, які потребують спеціалізованої допомоги", - повідомив Лапшин.