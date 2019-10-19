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Из-за прорыва дамбы в РФ погибли не менее 15 человек

Суббота, 19 октября 2019, 18:44

В ночь на 19 октября в результате прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек, 21 октября объявлен днем траура по погибшим. 

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на МЧС РФ 

Детали: Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.

Инцидент произошел в районе н.п. Щетинкино Курагинского района на реке Сейба, где произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.

Вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Из Щетинкино была организована эвакуация жителей. В Курагинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.  

Следователи рассматривают версию прорыва еще одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в районе Щетинкино, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

Следственный комитет России проводит обыски в золотодобывающей компании, которой принадлежит дамба, разрушенная в Красноярском крае. 

Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что прорыв дамбы не угрожает другим населенным пунктам, угрозы объектам экономики также нет. 

По словам Лапшина,  работы по поиску пропавших без вести при прорыве дамбы приостановят на ночь, "людям тоже нужно отдохнуть". 

Дословно: "Об эвакуации из поселков речи не было, речь шла о том, чтобы эвакуировать пострадавших, и мы это сделали - эвакуировали людей, которые нуждаются в специализированной помощи", - сообщил Лапшин.



 

 
фото - РИА Новости
 
фото МЧС РФ/ТАСС

Темы: Росcиячрезвычайное происшествиежертвы
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