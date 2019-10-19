Из-за прорыва дамбы в РФ погибли не менее 15 человек

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Суббота, 19 октября 2019, 18:44

В ночь на 19 октября в результате прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек, 21 октября объявлен днем траура по погибшим. 

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на МЧС РФ 

Детали: Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.

Инцидент произошел в районе н.п. Щетинкино Курагинского района на реке Сейба, где произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.

Вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Из Щетинкино была организована эвакуация жителей. В Курагинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.  

Следователи рассматривают версию прорыва еще одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в районе Щетинкино, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

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Темы: Росcия чрезвычайное происшествие жертвы


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