Из-за прорыва дамбы в РФ погибли не менее 15 человек

В ночь на 19 октября в результате прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек, 21 октября объявлен днем траура по погибшим.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на МЧС РФ

Детали: Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.

Инцидент произошел в районе н.п. Щетинкино Курагинского района на реке Сейба, где произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.

Вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Из Щетинкино была организована эвакуация жителей. В Курагинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Следователи рассматривают версию прорыва еще одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в районе Щетинкино, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).