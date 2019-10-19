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Акція протесту у Баку: опозиціонерів затримують заздалегідь, центр міста оточено силовиками

Субота, 19 жовтня 2019, 23:03

У Баку перед запланованою, але не узгодженою владою акцією протесту поліція затримала десятки опозиційних активістів. 

Джерело: азербайджанська служба "Радіо Свобода",  "Новое время" 

Деталі: Організатори мітингу – Національна рада демократичних сил – вимагають звільнення політв’язнів, створення умов для демократичних виборів, скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом, відновлення виплати дитячої допомоги і вирішення карабахської проблеми.

За офіційною інформацією поліції Баку, затримано 60 осіб, серед них – лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі. 

Центр міста оточений поліцією, кілька станцій метро зачинені. Місцеві ЗМІ повідомляють про відключення мобільного інтернету в центральній частині Баку.

Опозиціонери пропонували мерії Баку три варіанти місць у місті, де вони хотіли б провести мітинг, але отримали відмову.

У свою чергу мерія запропонувала поселення Локбатан за межами міста. За участь у несанкціонованій акції учасникам загрожують санкції та кримінальна відповідальність. 

Затримання опозиціонерів у Баку почалися 17 жовтня, більшість з них звинуватили у дрібному хуліганстві і непокорі поліції і заарештували на терміни від 10 до 30 діб.

 

 
 

"Українська правда" в Threads

Теми: Азербайджанмітингиполіція
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