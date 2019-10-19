Акція протесту у Баку: опозиціонерів затримують заздалегідь, центр міста оточено силовиками
У Баку перед запланованою, але не узгодженою владою акцією протесту поліція затримала десятки опозиційних активістів.
Джерело: азербайджанська служба "Радіо Свобода", "Новое время"
Деталі: Організатори мітингу – Національна рада демократичних сил – вимагають звільнення політв’язнів, створення умов для демократичних виборів, скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом, відновлення виплати дитячої допомоги і вирішення карабахської проблеми.
За офіційною інформацією поліції Баку, затримано 60 осіб, серед них – лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі.
Центр міста оточений поліцією, кілька станцій метро зачинені. Місцеві ЗМІ повідомляють про відключення мобільного інтернету в центральній частині Баку.
Опозиціонери пропонували мерії Баку три варіанти місць у місті, де вони хотіли б провести мітинг, але отримали відмову.
У свою чергу мерія запропонувала поселення Локбатан за межами міста. За участь у несанкціонованій акції учасникам загрожують санкції та кримінальна відповідальність.
Затримання опозиціонерів у Баку почалися 17 жовтня, більшість з них звинуватили у дрібному хуліганстві і непокорі поліції і заарештували на терміни від 10 до 30 діб.
В столице Азербайджана проходят несогласованные с властями протесты оппозиции. Их участники требуют освобождения политзаключенных, снижения цен на газ и электричество, ввода медицинской страховки.— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 19, 2019
По официальной информации полиции Баку, задержаны 60 человек pic.twitter.com/qU8NOosyPY