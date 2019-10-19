Акция протеста в Баку: оппозиционеров задерживают заранее, центр города оцеплен силовиками

438 просмотров
Суббота, 19 октября 2019, 23:03

В Баку перед запланированной, но не согласованной властями акции протеста полиция задержала десятки оппозиционных активистов.

Источник: азербайджанская служба "Радио Свобода"

Детали: Организаторы митинга - Национальный совет демократических сил - требуют освобождения политзаключенных, создание условий для демократических выборов, отмены лимита на пользование электроэнергией и природным газом, восстановление выплаты детских пособий и решения карабахской проблемы.

По официальной информации полиции Баку, задержаны 60 человек, среди них - лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.окружен полицией, несколько станций метро закрыты. Местные СМИ сообщают об отключении мобильного интернета в центральной части Баку.

Оппозиционеры предложили мэрии Баку три варианта мест в городе, где они хотели бы провести митинг, но получили отказ.

В свою очередь мэрия предложила поселения Локбатан за пределами города. За участие в несанкционированной акции участникам грозят санкции и уголовная ответственность.

Задержания оппозиционеров в Баку начались 17 октября, большинство из них обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении полиции и арестовали на сроки от 10 до 30 суток.

 

 
 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Азербайджан митинги полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В России запустили фейк об открытии автобусного сообщения Баку – Крым 24 июня 2019, 11:23
ЕСПЧ признал Азербайджан виновным по делу о заключении оппозиционного лидера 29 мая 2019, 20:44
Меркель договаривается с Алиевым о "Южном газовом коридоре" 25 августа 2018, 20:51
Все новости
Главные новости
Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече", в Кремле выдвинули условие
Джулиани просил Белый дом о визе для Шокина: хотел "грязи на демократов" - СМИ
Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП
Сыроид стала лидером "Самопомочи" вместо Садового
Все новости
здоровье

Сердце в опасности: 6 симптомов, на которые советует обращать внимание кардиолог

мнение

Есть ли смысл в несистематических занятиях спортом

поясняет Супрун

Геморрой: как обнаружить, лечить и предотвратить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів