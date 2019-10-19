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Акция протеста в Баку: оппозиционеров задерживают заранее, центр города оцеплен силовиками

Суббота, 19 октября 2019, 23:03

В Баку перед запланированной, но не согласованной властями акции протеста полиция задержала десятки оппозиционных активистов.

Источник: азербайджанская служба "Радио Свобода"

Детали: Организаторы митинга - Национальный совет демократических сил - требуют освобождения политзаключенных, создание условий для демократических выборов, отмены лимита на пользование электроэнергией и природным газом, восстановление выплаты детских пособий и решения карабахской проблемы.

По официальной информации полиции Баку, задержаны 60 человек, среди них - лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.окружен полицией, несколько станций метро закрыты. Местные СМИ сообщают об отключении мобильного интернета в центральной части Баку.

Оппозиционеры предложили мэрии Баку три варианта мест в городе, где они хотели бы провести митинг, но получили отказ.

В свою очередь мэрия предложила поселения Локбатан за пределами города. За участие в несанкционированной акции участникам грозят санкции и уголовная ответственность.

Задержания оппозиционеров в Баку начались 17 октября, большинство из них обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении полиции и арестовали на сроки от 10 до 30 суток.

 

 
 

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Темы: Азербайджанмитингиполиция
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