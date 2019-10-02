Україна погодилася на стару "формулу Штайнмаєра", але не підписувала її з сепаратистами

Тристороння контактна група у Мінську узгодила остаточний текст "формули Штайнмаєра" у редакції, запропонований у вересні, але спільного підписання документу не було.

Про це йдеться у статті "Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ".

Текст формули був узгоджений ще у вересні і його оприлюднив глава МЗС Вадим Пристайко. Вона регулює, коли має запрацювати закон про особливий статус ОРДЛО, і звучить наступним чином:

"Закон набуває чинності о 20:00 за місцевим часом в день голосування на дочасних місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначені та проведені відповідно до Конституції України та спеціальним законом України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах. Він діятиме на тимчасовій основі до дня публікації остаточних висновків місією БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами, на основі усталеної практики БДІПЛ ОБСЄ, про відповідність у цілому дочасних місцевих виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам демократичних виборів, а також українському законодавству і в якому міститься відповідь на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі та направлене Україною у її запрошенні та Діючим головою ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Цей Закон продовжує діяти на постійній основі у разі, якщо в остаточному звіті БДІПЛ ОБСЄ відповідно до усталеної практики дійде висновку про те, що дочасні місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей були проведені в цілому відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, відповідаючи на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі та направлене Україною у її запрошенні та Діючим головою ОБСЄ Директору БДІПЛ".

За інформацією "Європейської правди", 1 жовтня формула була узгоджена саме у цій редакції.

На зустрічі у Мінську 18 вересня претензії Києва викликали не так зміст документу, як його оформлення. Російська сторона хотіла, щоби під "формулою" стояли одночасно підписи представника України та представників маріонеткових проросійських "урядів" у Донецьку та Луганську; Київ виступав проти.

На відміну від "Мінського протоколу" 2014 року, під яким підписалися і представник України у ТКГ Леонід Кучма, і лідери проросійських бойовиків Захарченко з Плотницьким, нині згоду України на "формулу Штайнмаєра" оформили інакше: окремими особистими листами на адресу ОБСЄ від представника України та від "республік" про те, що вони погоджуються із імплементацією "формули".

Європейська правда