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Рада забрала держфінансування у партій, які не набрали 5% на виборах

Середа, 2 жовтня 2019, 13:25
Рада забрала держфінансування у партій, які не набрали 5% на виборах

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект, яким скасовується державне фінансування партій, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: За відповідний законопроект проголосували 237 народних депутатів, 233 з яких представники "Слуги народу". 

Між першим і другим читанням законопроекту №1029 низка народних депутатів вносили пропозиції щодо скасування цих норм. Проте під час голосування на засіданні Ради за ці правки у середу, всі вони були провалені.  

Відповідно, ці норми залишилися такими ж, як і були у законопроекті до першого читання.

Так, зміни передбачають, що щорічно партіям будуть виділяти соту частину від мінімальної заробітної плати, помножену на загальну кількість виборців по багатомандатному виборчому округу на останніх виборах у Раду. Зараз цей коефіцієнт становить дві соті.

Проте право на держфінансування матимуть виключно партії, що на виборах набрали не менше 5% голосів (раніше було 2%).

Що було раніше: 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", в якому міститься норма про скасування держфінансуванян партій, що не подолали 5% бар’єр.

Передісторія:

  • У 2019 році Нацагентство з питань запобігання корупції має розподілити між парламентськими політичними партіями 565,7 мільйонів гривень.
  • НАЗК надало державне фінансування 11 партіям на підставі результатів останніх позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радавибори
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