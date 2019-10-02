Рада забрала держфінансування у партій, які не набрали 5% на виборах
Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект, яким скасовується державне фінансування партій, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.
Джерело: засідання Верховної Ради
Деталі: За відповідний законопроект проголосували 237 народних депутатів, 233 з яких представники "Слуги народу".
Між першим і другим читанням законопроекту №1029 низка народних депутатів вносили пропозиції щодо скасування цих норм. Проте під час голосування на засіданні Ради за ці правки у середу, всі вони були провалені.
Відповідно, ці норми залишилися такими ж, як і були у законопроекті до першого читання.
Так, зміни передбачають, що щорічно партіям будуть виділяти соту частину від мінімальної заробітної плати, помножену на загальну кількість виборців по багатомандатному виборчому округу на останніх виборах у Раду. Зараз цей коефіцієнт становить дві соті.
Проте право на держфінансування матимуть виключно партії, що на виборах набрали не менше 5% голосів (раніше було 2%).
Що було раніше: 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", в якому міститься норма про скасування держфінансуванян партій, що не подолали 5% бар’єр.
Передісторія:
- У 2019 році Нацагентство з питань запобігання корупції має розподілити між парламентськими політичними партіями 565,7 мільйонів гривень.
- НАЗК надало державне фінансування 11 партіям на підставі результатів останніх позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня.
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