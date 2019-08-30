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Зеленський хоче не давати гроші партіям, які пролетіли на виборах

П'ятниця, 30 серпня 2019, 20:45

Джерело: законопроект №1029

Президент Володимир Зеленський пропонує не виділяти кошти політичним силам, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради. 

Деталі: Також Зеленський має намір скоротити державне фінансування політичних партій.

Так, щорічно пропонується виділяти партіям соту частину від мінімальної заробітної плати, помножену на загальну кількість виборців по багатомандатному виборчому округу на останніх виборах у Раду. 

Зараз цей коефіцієнт становить дві соті. 

Право на держфінансування матимуть виключно такі партії, що на виборах набрали не менше 5% голосів.

Що було раніше: 23 серпня петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій, розміщена 23 липня на сайті глави держави, набрала більше 25 тисяч голосів.

29 серпня Зеленський вніс у Раду законопроект "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції".

Нагадаємо:

  • У 2019 році Нацагентство з питань запобігання корупції має розподілити між парламентськими політичними партіями 565,7 мільйонів гривень.
  • Політична партія має право на отримання держфінансування, якщо на останніх виборах її список кандидатів отримав не менше 2% голосів виборців.
  • НАЗК надало державне фінансування 11 партіям на підставі результатів останніх позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня. У список також потрапила партія проросійського пропагандиста Анатолія Шарія "Партія Шарія".

Українська правда
Теми: законодавствоЗеленський
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