Зеленський хоче не давати гроші партіям, які пролетіли на виборах

Джерело: законопроект №1029

Президент Володимир Зеленський пропонує не виділяти кошти політичним силам, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.

Деталі: Також Зеленський має намір скоротити державне фінансування політичних партій.

Так, щорічно пропонується виділяти партіям соту частину від мінімальної заробітної плати, помножену на загальну кількість виборців по багатомандатному виборчому округу на останніх виборах у Раду.

Зараз цей коефіцієнт становить дві соті.

Право на держфінансування матимуть виключно такі партії, що на виборах набрали не менше 5% голосів.

Що було раніше: 23 серпня петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій, розміщена 23 липня на сайті глави держави, набрала більше 25 тисяч голосів.

29 серпня Зеленський вніс у Раду законопроект "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції".

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