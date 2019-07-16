Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Офісі президента анонсували реформу НАЗК

Вівторок, 16 липня 2019, 12:28

Джерело: коментар заступника глави ОПУ Руслан Рябошапка журналістам

В Офісі президента напрацювали законопроект щодо реформування Національного агентства з питань запобігання корупції.

Пряма мова: "У нас уже готовий законопроект щодо реформування НАЗК і ми бачимо щонайменше – його перезавантаження, зміну кількісного складу, а також зміну тих інструментів, якими сьогодні користується Національне агентство з питань запобігання корупції".

"Зокрема є речі, які блокують його роботу, наприклад те, що Міністерство юстиції реєструє акти агентства таким чином, що НАЗК потім не може виконувати свої повноваження належним чином".

Деталі: Офіс президента хоче передати до самого НАЗК реєстр декларацій, зміцнити потужності агенції щодо перевірки електронних декларацій та протидії політичній корупції.

Чому це важливо: Робота Національного агентства з питань запобігання корупції викликала багато критики через повільні темпи перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. НАЗК саме скаржилося на те, що декларації доводиться перевіряти вручну.

Історія питання:

У червні Нацагентство з запобігання корупції заявляло про закінчення перевірки всіх народних депутатів VIII скликання на дотримання вимог антикорупційних законів. Водночас у НАЗК скаржилися, що притягнути порушників до відповідальності не можуть.

Знати більше:

Аудит антикорупційних органів – пояснюємо різницю між НАБУ, НАЗК та САП

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: НАЗКАдміністрація президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: