В Офісі президента анонсували реформу НАЗК

Джерело: коментар заступника глави ОПУ Руслан Рябошапка журналістам

В Офісі президента напрацювали законопроект щодо реформування Національного агентства з питань запобігання корупції.

Пряма мова: "У нас уже готовий законопроект щодо реформування НАЗК і ми бачимо щонайменше – його перезавантаження, зміну кількісного складу, а також зміну тих інструментів, якими сьогодні користується Національне агентство з питань запобігання корупції".

"Зокрема є речі, які блокують його роботу, наприклад те, що Міністерство юстиції реєструє акти агентства таким чином, що НАЗК потім не може виконувати свої повноваження належним чином".

Деталі: Офіс президента хоче передати до самого НАЗК реєстр декларацій, зміцнити потужності агенції щодо перевірки електронних декларацій та протидії політичній корупції.

Чому це важливо: Робота Національного агентства з питань запобігання корупції викликала багато критики через повільні темпи перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. НАЗК саме скаржилося на те, що декларації доводиться перевіряти вручну.

Історія питання:

У червні Нацагентство з запобігання корупції заявляло про закінчення перевірки всіх народних депутатів VIII скликання на дотримання вимог антикорупційних законів. Водночас у НАЗК скаржилися, що притягнути порушників до відповідальності не можуть.

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