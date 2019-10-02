Спецоперація з убивством на Київщині: у поліції розповіли деталі

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що співробітники КОРДУ, які брали участь у спецоперації з убивством затримуваного на Київщині, діяли правомірно, він також пообіцяв оприлюднити відео на підтвердження.

Джерело: брифінг начальника Поліції Києва Андрія Крищенка та командира КОРДу, імені якого не називають.

Пряма мова Крищенка: "Ми надамо частину відео, яке нам дозволить слідчий, і, думаю, ні в кого не залишиться сумнівів у правомірності дій наших поліцейських, які застосували зброю на ураження".

Пряма мова командира КОРДу: "Щоб зберегти життя собі і життя йому – бо наше завдання затримання, а не нейтралізація, – ми використали автомобіль, який був обладнаний спецсигналами поліції, використали шумовиці, перемовники, попередили, що працює національна поліція, щоб він дав змогу відкрити приміщення і перевірити його особу".

"Під час контролю цього контейнера, у якому він перебував, ми його спочатку не побачили, бо він, певно, заховався десь під ліжко. Потім він здійснив декілька пострілів через двері, відштовхнув їх, я так розумію, ногою і намагався з двома пістолетами в руках – у нас є відео – здійснювати постріли у правоохоронців".

Деталі: Командир КОРДУ додав, що групу штурмовиків прикривала група прикриття. Ці правоохоронці здійснили вогонь у відповідь на ураження, "бо по-іншому не можна було діяти, бо могли ми самі загинути".

Після цього, за його словами, правоохоронці підійшли до чоловіка, зрозуміли, "що він скоріше за все загинув, і викликали швидку". Також перевірили особовий склад і виявили двох поранених.

Один правоохоронець отримав поранення плеча і наскрізне поранення передпліччя, інший – сліпе поранення грудини (куля застрягла в останньому шарі бронежилета) і поранення кисті.

Після цього на місце викликали слідчо-оперативну групу.

В убитого виявили 3 пістолета, один з яких з глушником, і "безліч магазинів". Сам чоловік мав на собі два шари одягу. У поліції припускають, що він міг їх використовувати для маскування, або зміни свого зовнішнього вигляду під час втечі.

Крищенко додав, що провадження за ст. 115 (убивство), яке розпочало Державне бюро розслідувань, це – нормальна процедура, щоб перевірити дії поліцейських.

Крім того, сам Крищенко призначив службову перевірку, матеріали якої обіцяв передати у ДБР.

Він також запевнив, що ДБР передадуть усі відео з місця події.

Поліція за фактом поранення КОРДівців розслідує кримінальне провадження за ст. 348 (замах на життя працівника поліції) ККУ.

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