Присвоєний офіс на Банковій: затриманому екс-нардепу оголосили підозру

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Середа, 2 жовтня 2019, 18:04

Столична прокуратура оголосила підозру у привласненні державного приміщення на вулиці Банковій адвокату, колишньому нардепу Антону Ружицькому.

Джерело: столична прокуратура, пост її речниці Надії Максимець у Facebook, "Українська правда"

Дослівно: "Столичною прокуратурою повідомлено про підозру адвокату, затриманому 1 жовтня 2019 року при спробі незаконно продати приміщення на вул. Банковій, що є об’єктом державної форми власності вартістю майже 5 млн гривень…

Наразі затриманому, 1952 р.н, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах) КК України".

Пряма мова Максимець: "Затриманий не лише адвокат, а й колишній народний депутат України 4 та 5 скликань".

Деталі: 3 жовтня прокуратура планує звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину.

Що передувало: 1 жовтня київська прокуратура повідомила про затримання спільно з СБУ адвоката, який привласнив державне приміщення на вулиці Банковій вартістю 5 мільйонів гривень та намагався його продати. "Українській правді" стало відомо, що затриманий – колишній нардеп Антон Ружицький.

Нагадаємо:

  • За даними слідства, учасники злочинної схеми, включно з підозрюваним, використали анкетні дані померлої у 2002 році жінки, та від її імені продали приміщення на вул. Банковій, що є державною власністю, на користь підставної фізичної особи.

Українська правда

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Теми: прокуратура Київ


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