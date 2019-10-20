Вчителі вимагали виплат зарплат на трасі "Київ-Ковель"

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Неділя, 20 жовтня 2019, 01:35

19 жовтня близько сотні вчителів навчальних закладів Лугинського району Житомирщини на декілька годин обмежили рух транспорту на трасі "Київ-Ковель", щоб привернути увагу до питання невиплати їм заробітної плати.

Джерело: поліція Житомирської області

Деталі: Акція почалась близько 10 години ранку та тривала декілька годин.

 
19 жовтня близько сотні вчителів навчальних закладів Лугинського району Житомирщини на декілька годин обмежили рух транспорту на трасі "Київ-Ковель", щоб привернути увагу до питання невиплати їм заробітної плати.

Освітяни блокували рух автотранспорту за допомогою руху по по пішохідному переходу.

Поліція пояснила протестувальника можливу відповідальність за таку акцію та о 12 годині вже відновила рух авто.

Українська правда

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Теми: мітинги освіта


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