Учителя требовали выплат зарплат на трассе "Киев-Ковель"

19 октября около сотни учителей школ Лугинского района Житомирской области на несколько часов ограничили движение транспорта на трассе "Киев-Ковель", чтобы привлечь внимание к вопросу невыплаты им заработной платы.

Источник: полиция Житомирской области

Детали: Акция началась около 10:00 утра и продолжалась несколько часов.

19 октября около сотни учителей школ Лугинского района Житомирской на несколько часов ограничили движение транспорта на трассе "Киев-Ковель", чтобы привлечь внимание к вопросу невыплаты им заработной платы.

Педагоги блокировали движение автотранспорта с помощью движения по пешеходному переходу.

Полиция объяснила протестующим возможную ответственности за такую ​​акцию и в 12:00 уже возобновила движение авто.