Учителя требовали выплат зарплат на трассе "Киев-Ковель"

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Воскресенье, 20 октября 2019, 01:35

19 октября около сотни учителей школ Лугинского района Житомирской области на несколько часов ограничили движение транспорта на трассе "Киев-Ковель", чтобы привлечь внимание к вопросу невыплаты им заработной платы.

Источник: полиция Житомирской области

Детали: Акция началась около 10:00 утра и продолжалась несколько часов.

 
19 октября около сотни учителей школ Лугинского района Житомирской на несколько часов ограничили движение транспорта на трассе "Киев-Ковель", чтобы привлечь внимание к вопросу невыплаты им заработной платы.

Педагоги блокировали движение автотранспорта с помощью движения по пешеходному переходу.

Полиция объяснила протестующим возможную ответственности за такую ​​акцию и в 12:00 уже возобновила движение авто.

Украинская правда

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Темы: митинги образование


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