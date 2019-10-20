Учителя требовали выплат зарплат на трассе "Киев-Ковель"
Воскресенье, 20 октября 2019, 01:35
19 октября около сотни учителей школ Лугинского района Житомирской области на несколько часов ограничили движение транспорта на трассе "Киев-Ковель", чтобы привлечь внимание к вопросу невыплаты им заработной платы.
Источник: полиция Житомирской области
Детали: Акция началась около 10:00 утра и продолжалась несколько часов.
Педагоги блокировали движение автотранспорта с помощью движения по пешеходному переходу.
Полиция объяснила протестующим возможную ответственности за такую акцию и в 12:00 уже возобновила движение авто.
Украинская правда