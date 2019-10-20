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Учителя требовали выплат зарплат на трассе "Киев-Ковель"

Воскресенье, 20 октября 2019, 01:35

19 октября около сотни учителей школ Лугинского района Житомирской области на несколько часов ограничили движение транспорта на трассе "Киев-Ковель", чтобы привлечь внимание к вопросу невыплаты им заработной платы.

Источник: полиция Житомирской области

Детали: Акция началась около 10:00 утра и продолжалась несколько часов.

 
19 октября около сотни учителей школ Лугинского района Житомирской на несколько часов ограничили движение транспорта на трассе "Киев-Ковель", чтобы привлечь внимание к вопросу невыплаты им заработной платы.

Педагоги блокировали движение автотранспорта с помощью движения по пешеходному переходу.

Полиция объяснила протестующим возможную ответственности за такую ​​акцию и в 12:00 уже возобновила движение авто.

Украинская правда
Темы: митингиобразование
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