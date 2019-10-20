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Джонсон попросив керівництво ЄС відтермінувати Brexit

Неділя, 20 жовтня 2019, 02:10
Джонсон попросив керівництво ЄС відтермінувати Brexit

Ввечері 19 жовтня прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернувся до керівництва Європейського Союзу із проханням відтермінувати вихід Британії з ЄС.

Джерело: The New York Times

Деталі: Джонсон надіслав лист голові Європейської Ради Дональду Туску, в якому попросив перенести дату Brexit та підкреслив, що це може нанести шкоду інтересам обох сторін угоди. 

У своєму Twitter Туск підтвердив отримання листа. 

Дослівно: "Запит на відтермінування щойно прийшов. Наразі я почну консультуватись із лідерами ЄС, щодо того як реагувати."

Нагадаємо:

  • Раніше прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що не проситиме ЄС відтермінувати Brexit.

Передісторія:

  • Британські депутати 19 жовтня підтримали поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.
  • Після цього голосування за угоду з ЄС відклали до наступного тижня.
  • Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.
  • У вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.

Українська правда
Теми: ЄСВелика БританіяBrexit
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