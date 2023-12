Джонсон попросив керівництво ЄС відтермінувати Brexit

Ввечері 19 жовтня прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернувся до керівництва Європейського Союзу із проханням відтермінувати вихід Британії з ЄС.

Джерело: The New York Times

Деталі: Джонсон надіслав лист голові Європейської Ради Дональду Туску, в якому попросив перенести дату Brexit та підкреслив, що це може нанести шкоду інтересам обох сторін угоди.

У своєму Twitter Туск підтвердив отримання листа.

Дослівно: "Запит на відтермінування щойно прийшов. Наразі я почну консультуватись із лідерами ЄС, щодо того як реагувати."

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit