Джонсон попросив керівництво ЄС відтермінувати Brexit
Неділя, 20 жовтня 2019, 02:10
Ввечері 19 жовтня прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернувся до керівництва Європейського Союзу із проханням відтермінувати вихід Британії з ЄС.
Джерело: The New York Times
Деталі: Джонсон надіслав лист голові Європейської Ради Дональду Туску, в якому попросив перенести дату Brexit та підкреслив, що це може нанести шкоду інтересам обох сторін угоди.
У своєму Twitter Туск підтвердив отримання листа.
Дослівно: "Запит на відтермінування щойно прийшов. Наразі я почну консультуватись із лідерами ЄС, щодо того як реагувати."
The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit— Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019
Нагадаємо:
- Раніше прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що не проситиме ЄС відтермінувати Brexit.
Передісторія:
- Британські депутати 19 жовтня підтримали поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.
- Після цього голосування за угоду з ЄС відклали до наступного тижня.
- Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.
- У вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.
Українська правда