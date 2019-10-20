Джонсон попросив керівництво ЄС відтермінувати Brexit

6905 переглядів
Неділя, 20 жовтня 2019, 02:10

Ввечері 19 жовтня прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернувся до керівництва Європейського Союзу із проханням відтермінувати вихід Британії з ЄС.

Джерело: The New York Times

Деталі: Джонсон надіслав лист голові Європейської Ради Дональду Туску, в якому попросив перенести дату Brexit та підкреслив, що це може нанести шкоду інтересам обох сторін угоди. 

У своєму Twitter Туск підтвердив отримання листа. 

Дослівно: "Запит на відтермінування щойно прийшов. Наразі я почну консультуватись із лідерами ЄС, щодо того як реагувати."

Нагадаємо:

  • Раніше прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що не проситиме ЄС відтермінувати Brexit.

Передісторія:

  • Британські депутати 19 жовтня підтримали поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.
  • Після цього голосування за угоду з ЄС відклали до наступного тижня.
  • Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.
  • У вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЄС Велика Британія Brexit


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Парламент Британії відклав голосування за угоду про Brexit до наступного тижня 19 жовтня 2019, 17:38
ЄС відмовився почати переговори про вступ Північної Македонії та Албанії 18 жовтня 2019, 14:44
США запровадили рекордні мита на імпорт з ЄС 18 жовтня 2019, 11:00
Усі новини
Головні новини
Конгресмени вимагають в Держдепу визнати "Азов" терористичною організацією
Австралійська авіакомпанія завершила тестування рейсу протяжністю 16 200 км
"Вечірній квартал" із хором Верьовки висміяли підпал будинку Гонтаревої
Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським – генпрокурор
Усі новини
думка

Чи можна вінчатися у високосний рік?

спорт

10 вправ для стегон, які можна робити в домашніх умовах

їжа

4 причини снідати