Джонсон попросил руководство ЕС отсрочить Brexit
Воскресенье, 20 октября 2019, 02:10
Вечером 19 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к руководству Европейского Союза с просьбой отсрочить выход Британии из ЕС.
Источник: The New York Times, Twitter Дональда Туска
Детали: Джонсон направил письмо председателю Европейского Совета Дональда Туску, в котором попросил перенести дату Brexit и подчеркнул, что это может нанести ущерб интересам обеих сторон сделки.
В своем Twitter Туск подтвердил получение письма.
The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit— Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019
Дословно: "Запрос на отсрочку только пришел. Сейчас я начну консультироваться с лидерами ЕС относительно того, как реагировать."
Напомним:
- Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявлял, что не будет просить ЕС об отсрочке Brexit.
Предыстория:
- Британские депутаты 19 октября поддержали поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.
- После этого голосования за соглашение с ЕС отложили до следующей недели.
- Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении по Brexit только на этой неделе. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.
- В сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставляет премьера просить о новой отсрочке Brexit.
Украинская правда