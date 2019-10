Джонсон попросил руководство ЕС отсрочить Brexit

Вечером 19 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к руководству Европейского Союза с просьбой отсрочить выход Британии из ЕС.

Источник: The New York Times, Twitter Дональда Туска

Детали: Джонсон направил письмо председателю Европейского Совета Дональда Туску, в котором попросил перенести дату Brexit и подчеркнул, что это может нанести ущерб интересам обеих сторон сделки.

В своем Twitter Туск подтвердил получение письма.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit