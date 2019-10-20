Шулявський міст: Рух на проспекті обмежили на добу

Рух на проспекті Перемоги у Києві обмежили орієнтовно до ранку 21 жовтня, частково обмежать рух на Північному мосту.

Джерело: КМДА, "Київавтодор", Twitter мера Києва Віталія Кличка

Деталі: Рух транспорту обмежено з 7:00 20 жовтня у зв’язку із будівництвом Шулявського мосту.

У КМДА надали схему можливого об’їзду перекритої ділянки.

Разом з тим 20 жовтня на Північному мосту частково обмежать рух через поточний ремонт. Рух буде частково обмежено з 8:00 до 14:00 в бік Троєщини, з 14:00 до 18:00 - у бік ст. м. "Почайна".

Згодом у своєму Twitter Кличко повідомив, що прогін нового Шулявського мосту вже встановлено над проспектом Перемоги і фахівці з‘єднують третій прогін з уже встановленими раніше.

Друзі! Прогін нового Шулявського мосту вже встановили над просп. Перемоги. Голандські фахівці з‘єднують третій прогін з уже встановленими. При зведенні шляхопроводу використовуємо новітні технології, що дозволяють в стислі терміни здійснити масштабні роботи. pic.twitter.com/dmF3nqJ5Fj — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 20, 2019

фото з Facebook Дениса Філіппова

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