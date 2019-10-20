Шулявський міст: Рух на проспекті обмежили на добу
Рух на проспекті Перемоги у Києві обмежили орієнтовно до ранку 21 жовтня, частково обмежать рух на Північному мосту.
Джерело: КМДА, "Київавтодор", Twitter мера Києва Віталія Кличка
Деталі: Рух транспорту обмежено з 7:00 20 жовтня у зв’язку із будівництвом Шулявського мосту.
У КМДА надали схему можливого об’їзду перекритої ділянки.
Разом з тим 20 жовтня на Північному мосту частково обмежать рух через поточний ремонт. Рух буде частково обмежено з 8:00 до 14:00 в бік Троєщини, з 14:00 до 18:00 - у бік ст. м. "Почайна".
Згодом у своєму Twitter Кличко повідомив, що прогін нового Шулявського мосту вже встановлено над проспектом Перемоги і фахівці з‘єднують третій прогін з уже встановленими раніше.
Друзі! Прогін нового Шулявського мосту вже встановили над просп. Перемоги. Голандські фахівці з‘єднують третій прогін з уже встановленими. При зведенні шляхопроводу використовуємо новітні технології, що дозволяють в стислі терміни здійснити масштабні роботи. pic.twitter.com/dmF3nqJ5Fj— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 20, 2019
Нагадаємо,
- Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.
- Роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення заплановано завершити до кінця 2019 - початку 2020 року.
- Водночас очевидці повідомляють у соцмережах про затримки з будівництвом в останні тижні.
- За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".
- 16 вересня ТОВ "Пiвнічно-український будiвельний альянс" з групи Максима Микитася отримало 99,5% передоплати на будівництво Шулявського шляхопроводу, а після цього підприємець вийшов з будівельного бізнесу. Фірма-забудовник почала отримувати оплату з 26 липня 2018 року.
- 19 вересня гендиректор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода, з якою повязане ТОВ "Пiвнічно-український будiвельний альянс", повідомив, що екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась вийшов із будівельного бізнесу.
- 7 жовтня 2019 р. мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисною вартістю робіт.
- За словами Кличка, вартість будівництва Шулявського мосту зросла через додаткові роботи на прилеглих територіях.