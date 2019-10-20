Шулявский мост: Движение на проспекте ограничили на сутки

Движение на проспекте Победы в Киеве ограничили ориентировочно до утра 21 октября.

Источник: Киевская горгосадминистрация

Детали: Движение транспорта ограничено с 7:00 20 октября в связи со строительством Шулявского моста.

В КГГА предоставили схему возможного объезда перекрытого участка.

Напомним,