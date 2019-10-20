Шулявский мост: Движение на проспекте ограничили на сутки

Движение на проспекте Победы в Киеве ограничили ориентировочно до утра 21 октября, движение на Северном мосту ограничат частично.

Источник: Киевская горгосадминистрация, "Киевавтодор", Twitter мэра Киева Виталия Кличко

Детали: Движение транспорта ограничено с 7:00 20 октября в связи со строительством Шулявского моста.

В КГГА предоставили схему возможного объезда перекрытого участка.

Вместе с тем 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение в связи с текущим ремонтом. Движение будет частично ограничено с 8:00 до 14:00 в сторону Троещины, с 14:00 до 18:00 - в сторону ст. м. "Почайна".

Позже в своем Twitter Кличко сообщил, что прогон нового Шулявского моста уже установлен над проспектом Победы и специалисты соединяют третий прогон с уже установленными ранее.

Друзі! Прогін нового Шулявського мосту вже встановили над просп. Перемоги. Голандські фахівці з‘єднують третій прогін з уже встановленими. При зведенні шляхопроводу використовуємо новітні технології, що дозволяють в стислі терміни здійснити масштабні роботи. pic.twitter.com/dmF3nqJ5Fj — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 20, 2019

фото из Facebook Дениса Филиппова

Напомним,