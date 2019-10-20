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Шулявский мост: Движение на проспекте ограничили на сутки

Воскресенье, 20 октября 2019, 09:18
Шулявский мост: Движение на проспекте ограничили на сутки

Движение на проспекте Победы в Киеве ограничили ориентировочно до утра 21 октября, движение на Северном мосту ограничат частично. 

Источник: Киевская горгосадминистрация, "Киевавтодор", Twitter мэра Киева Виталия Кличко 

Детали: Движение транспорта ограничено с 7:00 20 октября в связи со строительством Шулявского моста.

 

В КГГА предоставили схему возможного объезда перекрытого участка.

 

Вместе с тем 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение в связи с текущим ремонтом. Движение будет частично ограничено с 8:00 до 14:00 в сторону Троещины, с 14:00 до 18:00 - в сторону ст. м. "Почайна".

Позже в своем Twitter Кличко сообщил, что прогон нового Шулявского моста уже установлен над проспектом Победы и специалисты соединяют третий прогон с уже установленными ранее.

 
фото из Facebook Дениса Филиппова

Напомним, 

  • Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
  • Работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения планируется завершить до конца 2019 года - начала 2020 года. 
  • В то же время, очевидцы сообщают в соцсетях о задержках со строительством в последние недели.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
  • 16 сентября 2019 г. ООО "Пивнично-украинский строительный альянс" из группы Максима Микитася получило 99,5% предоплаты на строительство Шулявского путепровода, а после этого предприниматель вышел из строительного бизнеса. Фирма-застройщик начала получать оплату с 26 июля 2018 года. 
  • 19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода, с которой связано ООО "Пивнично-украинский строительный альянс", сообщил, что экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась вышел из строительного бизнеса.
  • 7 октября 2019 г. мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млн грн сметной стоимости работ.
  • По словам Кличко, стоимость строительства возросла из-за дополнительных работ на прилегающих территориях.

Украинская правда

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Темы: Киевдороги
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