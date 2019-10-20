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Без води залишились близько 80 тисяч мешканців Луганщини: борги за електрику

Неділя, 20 жовтня 2019, 09:59

Близько 80 тис. мешканців центральної та південної частини Лисичанська, Привілля та Новодружеська Луганської області перебувають без централізованого водопостачання з 18 жовтня.

Джерело:  ДСНС, ЛКСП "Лисичансьководоканал"

Деталі: За даними надзвичайників, відсутність водопостачання пов'язана із відключенням від електропостачання 3 насосних станцій "Лисичанськводоканал" ("ГТВ", "Білогорівська" та "Боровська") у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію. 

"Протягом доби 19 жовтня підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 140 кубометрів технічної води", - повідомили у відомстві. 

У свою чергу на "Лисичанськводоканалі" про отримання попередження від ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" про повне припинення постачання електричної енергії з 9:00 18 жовтня за борги повідомляли ще 3 жовтня.

За даними компанії, заборгованість виникла до 1 січня 2019 у сумі понад 167 млн. грн., з них 142 210 626 грн - за активну електроенергію. 

 

 

Українська правда

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Теми: Луганська областьборгвода
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