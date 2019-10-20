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Без воды остались около 80 тысяч жителей Луганщины: долги за электричество

Воскресенье, 20 октября 2019, 09:59

Около 80 тыс. жителей центральной и южной части Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области находятся без централизованного водоснабжения с 18 октября.

Источник: ГСЧС, ЛКСП "Лисичансководоканал"

Детали: По данным ГосЧС, отсутствие водоснабжения связано с отключением от электроснабжения 3 насосных станций "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Белогоровского" и "Боровская") в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию.

"В течение суток 19 октября подразделениями ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезено 140 кубометров технической воды", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь на "Лисичанскводоканале" о получении предупреждения от ООО "Луганское энергетическое объединение" о полном прекращении поставок электрической энергии с 9:00 18 октября при долги сообщали еще 3 октября.

По данным компании, задолженность возникла до 1 января 2019 г. в сумме более 167 млн. грн., Из них 142 210 626 грн - за активную электроэнергию.

 

 

Украинская правда
Темы: Луганская областьдолгвода
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