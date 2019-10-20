Українка виграла "бронзу" на чемпіонаті Європи з велотреку
Неділя, 20 жовтня 2019, 10:54
Українка Ганна Соловей виграла "бронзу" чемпіонату Європи з велотреку у груповій гонці.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Соловей набрала 38 очок (20 за коло переваги і 18 - на проміжних фінішах), поступившись лише Марії Джулії Конфалоньєрі з Італії (46) і білорусці Татьяні Шараковій (44).
Турнір, що проходить в Апелдорні (Нідерланди), завершується 20 жовтня.
Це друга медаль збірної України на чемпіонаті Європи з велотреку. Раніше "срібло" чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні виграла Олена Старикова: українка посіла друге місце в спринті.
У фіналі Старикова в двох заїздах поступилася росіянці Анастасії Войновій.