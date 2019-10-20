Українка виграла "бронзу" на чемпіонаті Європи з велотреку

Українка Ганна Соловей виграла "бронзу" чемпіонату Європи з велотреку у груповій гонці.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Соловей набрала 38 очок (20 за коло переваги і 18 - на проміжних фінішах), поступившись лише Марії Джулії Конфалоньєрі з Італії (46) і білорусці Татьяні Шараковій (44).

Турнір, що проходить в Апелдорні (Нідерланди), завершується 20 жовтня.

Це друга медаль збірної України на чемпіонаті Європи з велотреку. Раніше "срібло" чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні виграла Олена Старикова: українка посіла друге місце в спринті.

У фіналі Старикова в двох заїздах поступилася росіянці Анастасії Войновій.