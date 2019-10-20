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Українка виграла "бронзу" на чемпіонаті Європи з велотреку

Неділя, 20 жовтня 2019, 10:54

Українка Ганна Соловей виграла "бронзу" чемпіонату Європи з велотреку у груповій гонці.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Соловей набрала 38 очок (20 за коло переваги і 18 - на проміжних фінішах), поступившись лише Марії Джулії Конфалоньєрі з Італії (46) і білорусці Татьяні Шараковій (44).

Турнір, що проходить в Апелдорні (Нідерланди), завершується 20 жовтня.

Це друга медаль збірної України на чемпіонаті Європи з велотреку.  Раніше "срібло" чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні виграла Олена Старикова: українка посіла друге місце в спринті.

У фіналі Старикова в двох заїздах поступилася росіянці Анастасії Войновій.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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