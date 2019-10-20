Украинка выиграла "бронзу" на чемпионате Европы по велотреку

Украинка Анна Соловей выиграла "бронзу" чемпионата Европы по велотреку в групповой гонке.

Источник: Укринформ

Детали: Соловей набрала 38 очков (20 за круг преимущества и 18 - промежуточный финиш), уступив лишь Марии Джулии Конфалоньери из Италии (46) и спортсменке из Беларуси Татьяне Шараковий (44).

Турнир, который проходит в Апелдорне (Нидерланды), завершается 20 октября.

Это вторая медаль сборной Украины на чемпионате Европы по велотреку. Ранее "серебро" чемпионата Европы по велотреку в Апелдорне выиграла Елена Старикова: украинка заняла второе место в спринте.

В финале Старикова в двух заездах уступила россиянке Анастасии Войновой.