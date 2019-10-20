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У Чорне море увійшов корабель з подарованими США катерами для ВМС України

Неділя, 20 жовтня 2019, 11:15

Суховантаж Ocean Freedom з патрульними катерами, які є військовою допомогою США для України, увійшов у Чорне море.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook розповів керівник проєкту ГО "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.

Судно Ocean Freedom під американським прапором вийшло з Балтімора 3 жовтня. Рано вранці 14 жовтня він пройшов Гібралтарську протоку. 

Патрульні катери Р190 "Слов'янськ "та Р191" Старобільськ" закріплені на верхній палубі судна. Очікується, що Ocean Freedom прибуде до Одеси 20-21 жовтня.

"Слов'янськ" і "Старобільськ" передали українській стороні 27 вересня минулого року.

З 8 липня по 10 вересня майбутні екіпажі кораблів пройшли навчання в Балтіморі. Після розвантаження в Одесі катери пройдуть модернізацію, після чого їх включать до складу ВМС.

Теми: флотСШАЧорне море
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