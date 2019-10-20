В Черное море вошел корабль с подаренными США катерами для ВМС Украины
Сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощи США для Украины, вошел в Черное море.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель проекта ОО "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.
Судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив.
Патрульные катера Р190 "Славянск "и Р191" Старобельск" закреплены на верхней палубе судна. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20-21 октября.
"Славянск" и "Старобельск" передали украинской стороне 27 сентября прошлого года.
С 8 июля по 10 сентября будущие экипажи кораблей прошли обучение в Балтиморе. После разгрузки в Одессе катера пройдут модернизацию, после чего их включат в состав ВМС.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua