Автобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині: є постраждалі

Автобус з громадянами України потрапив у ДТП на сході Угорщини: внаслідок інциденту 10 пасажирів автобусу було госпіталізовано.

Джерело: Mukachevo.net з посиланням на угорські ЗМІ та директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергія Погорельцева

Деталі: За даними ЗМІ, аварія сталася в ніч на 19 жовтня неподалік кордону зі Словаччиною поруч з угорським селом Пацин, де автомобіль влетів у дерево та зазнав серйозних механічних ушкоджень.

За даними поліції, водій мікроавтобуса Mercedes в результаті перевищення швидкості не впорався з керуванням транспортним засобом, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. Серед постраждалих шість осіб отримали важкі травми, чотири – легкі, повідомив Погорельцев.

Постраждалі перебували у свідомості та самостійно сповістили рідних і тримають з ними зв'язок. Українців госпіталізували в медичні заклади регіону Боршод-Абауй-Земплен, де їм надається необхідна допомога.

"Трьом громадянам зробили невідкладні операції. Згідно з отриманою інформацією від завідувача травматології лікарні міста Мішкольц, громадяни України після операції в тяжкому стані, але загрози їхньому життю немає", – зазначив представник МЗС.