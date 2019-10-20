Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: есть пострадавшие

Автобус с гражданами Украины попал в ДТП на востоке Венгрии: в результате инцидента 10 пассажиров автобуса госпитализированы.

Источник: Mukachevo.net со ссылкой на венгерские СМИ и директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева

Детали: По данным СМИ, авария произошла в ночь на 19 октября недалеко от границы со Словакией рядом с венгерским селом Пацин, где автомобиль влетел в дерево и получил серьезные механические повреждения.

По данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes в результате превышения скорости не справился с управлением транспортным средством, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом.

Среди пострадавших шесть человек получили тяжелые травмы, четыре - легкие, сообщил Погорельцев.

Пострадавшие находились в сознании и самостоятельно уведомили родных и держат с ними связь. Украинцев госпитализировали в медучреждения региона Боршод-Абауй-Земплен, где им оказывается необходимая помощь.

"Трем гражданам сделали неотложные операции. Согласно полученной информации от заведующего травматологии больницы города Мишкольц, граждане Украины после операции в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет", - отметил представитель МИД.