Поліцейський загинув внаслідок ДТП у Дніпрі, двоє осіб травмовані

Внаслідок ДТП у Дніпрі загинув поліцейський, двоє осіб зазнали травм.

Джерело: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 жовтня близько 17:00. За даними правоохоронців, співробітник поліції, перебуваючи поза службою, рухався на власному автомобілі "Ford Fiesta" по Полтавському шосе.

В районі перехрестя з вул. Белградською він виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення чотирьох автомобілів.

В результаті ДТП співробітник поліції загинув на місці, ще дві людини - жінка та дитина, доставлені до лікарні. Обставини події встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК - "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".