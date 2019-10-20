Поліцейський загинув внаслідок ДТП у Дніпрі, двоє осіб травмовані
Внаслідок ДТП у Дніпрі загинув поліцейський, двоє осіб зазнали травм.
Джерело: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 жовтня близько 17:00. За даними правоохоронців, співробітник поліції, перебуваючи поза службою, рухався на власному автомобілі "Ford Fiesta" по Полтавському шосе.
В районі перехрестя з вул. Белградською він виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення чотирьох автомобілів.
В результаті ДТП співробітник поліції загинув на місці, ще дві людини - жінка та дитина, доставлені до лікарні. Обставини події встановлюються.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК - "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua