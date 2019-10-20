Поліцейський загинув внаслідок ДТП у Дніпрі, двоє осіб травмовані

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Неділя, 20 жовтня 2019, 11:59

Внаслідок ДТП у Дніпрі загинув поліцейський, двоє осіб зазнали травм. 

Джерело: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 жовтня близько 17:00.  За даними правоохоронців, співробітник поліції, перебуваючи поза службою, рухався на власному автомобілі "Ford Fiesta" по Полтавському шосе. 

В районі перехрестя з вул. Белградською він виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення чотирьох автомобілів.

В результаті ДТП  співробітник поліції загинув на місці, ще дві людини - жінка та дитина, доставлені до лікарні. Обставини події встановлюються. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК - "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

 
 
фото - облуправління НП

Українська правда

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Теми: ДТП Дніпро поліція


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