Полицейский погиб в результате ДТП в Днепре, два человека травмированы

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Воскресенье, 20 октября 2019, 11:59

В результате ДТП в Днепре погиб полицейский, два человека получили травмы.

Источник: Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября около 17:00. По данным правоохранителей, сотрудник полиции, находясь вне службы, двигался на своем автомобиле "Ford Fiesta" по Полтавскому шоссе.

В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение четырех автомобилей.

В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека - женщина и ребенок, доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

 
 
фото - облуправление НП

Украинская правда

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Темы: ДТП Днепр полиция


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