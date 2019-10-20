Полицейский погиб в результате ДТП в Днепре, два человека травмированы

В результате ДТП в Днепре погиб полицейский, два человека получили травмы.

Источник: Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября около 17:00. По данным правоохранителей, сотрудник полиции, находясь вне службы, двигался на своем автомобиле "Ford Fiesta" по Полтавскому шоссе.

В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение четырех автомобилей.

В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека - женщина и ребенок, доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".