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Епіфанію вручили премію за захист прав людини

Неділя, 20 жовтня 2019, 12:21

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній отримав нагороду "Athenagoras Human Rights Award" за захист прав людини.

Джерело: повідомлення митрополита ПЦУ у Facebook 

Дослівно: "Прийняв сьогодні у Нью-Йорку Athenagoras Human Rights Award. Прийняв її не як нагороду для мене особисто, а як відзнаку успіху праці тисяч і навіть мільйонів українських православних вірних на Батьківщині та в діаспорі, бо Помісна Українська Православна Церква ...  є плодом праці, подвигу, молитов і боротьби багатьох поколінь нашого народу, сотень ієрархів, багатьох тисяч священників та мільйонів вірних".

"Для мене велика честь прийняти нагороду, яка носить ім’я Патріарха Афінагора – видатного церковного і суспільного діяча ХХ століття, який був справжнім служителем єдності та канонічного порядку Вселенського Православ’я. Не лише честь, але і спонукання, і обов’язок, служити Богу, Церкві та дорученій мені пастві, як служив Афінагор".

Епіфаній додав, що перед ПЦУ та переді ним як предстоятелем "постало і будуть ще поставати багато викликів". 

"Вірю, що настане день, коли всі без виключення Помісні Церкви послідують канонічному рішенню Вселенського Патріархату і визнають нашу Помісну Православну Церкву України", - зазначив він. 

 

Українська правда

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Теми: Епіфанійправа людини
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