Епифанию вручили премию за защиту прав человека

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Воскресенье, 20 октября 2019, 12:21

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний получил награду "Athenagoras Human Rights Award" за защиту прав человека.

Источник: сообщение митрополита ПЦУ в Facebook

Дословно: "Принял сегодня в Нью-Йорке Athenagoras Human Rights Award. Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успеха труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре. Поместная Украинская Православная Церковь ... является плодом труда, подвига, молитв и борьбы многих поколений нашего народа, сотен иерархов, многих тысяч священников и миллионов верующих".

"Для меня большая честь принять награду, которая носит имя Патриарха Афинагора - выдающегося церковного и общественного деятеля ХХ века, который был настоящим служителем единства и канонического порядка Вселенского Православия. Не только честь, но и побуждение, и обязанность, служить Богу, Церкви и вверенной мне пастве, как служил Афинагор".

Епифаний добавил, что перед ПЦУ и передо им как предстоятелем "появляются и еще будут появляться много вызовов".

"Верю, что настанет день, когда все без исключения Поместные Церкви последуют каноническому решению Вселенского Патриархата и признают нашу поместную православную церковь Украины", - отметил он.

 

Украинская правда

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Темы: Епифаний права человека


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