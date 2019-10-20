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Лондон: Британія вийде з ЄС 31 жовтня попри прохання про відстрочку

Неділя, 20 жовтня 2019, 14:46

Велика Британія залишить Європейський союз 31 жовтня попри лист-прохання про відтермінування Brexit, до якого прем’єр-міністра Бориса Джонсона змусили його опоненти.

Про це заявляють у британському уряді,  повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми збираємося вийти 31 жовтня. У нас є засоби і можливість зробити це", - сказав Майкл Гоув, міністр, який відповідає за підготовку до Brexit без угоди.

"Цей лист був відправлений, тому що парламент вимагав його відправки ... але парламент не може змінити думку прем'єр-міністра, парламент не може змінити політику або рішучість уряду", - підкреслив він.

Раніше Джонсон відправив три листи президенту Європейської ради Дональду Туску.

По-перше, коротку супровідну записку від британського посла в ЄС, де пояснюється, що уряд просто дотримується закону; по-друге, непідписану копію тексту, який закон, відомий як закон Бенна, змусив його написати; і третій лист, в якому Джонсон сказав, що не хоче відстрочки Brexit.

Туск сказав, що отримав прохання Джонсона.

"Тепер я почну консультуватися з лідерами ЄС про те, як реагувати", - сказав він.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав Джонсону, що Париж потребує швидкого роз'яснення ситуації після суботнього голосування за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС. 

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Теми: BrexitЄСВелика Британія
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