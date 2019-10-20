Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лондон: Британия выйдет из ЕС 31 октября, несмотря на просьбу об отсрочке

Воскресенье, 20 октября 2019, 14:46

Великобритания покинет Европейский союз 31 октября, несмотря на письмо-просьба об отсрочке Brexit, к которому премьер-министра Бориса Джонсона заставили его оппоненты.

Об этом заявляют в британском правительстве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы собираемся выйти 31 октября. У нас есть средства и возможность сделать это", - сказал Майкл Гоув, министр, который отвечает за подготовку к Brexit без соглашения.

"Это письмо было отправлено, потому что парламент требовал его отправки ... но парламент не может изменить мнение премьер-министра, парламент не может изменить политику или решимость правительства", - подчеркнул он.

Ранее Джонсон отправил три письма президенту Европейского совета Дональду Туску.

Во-первых, короткую сопроводительную записку от британского посла в ЕС, где объясняется, что правительство просто придерживается закона; во-вторых, неподписанную копию текста, который закон, известный как закон Бенна, заставил его написать; и третий лист, в котором Джонсон сказал, что не хочет отсрочки Brexit.

Туск сказал, что получил просьбу Джонсона.

"Теперь я начну консультироваться с лидерами ЕС о том, как реагировать", - сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал Джонсону, что Париж требует скорейшего разъяснения ситуации после субботнего голосования за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждена до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.  

Темы: BrexitЕСВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Brexit
Поддержка Украины Соединенным Королевством всегда будет оставаться сильной
После отставки Джонсона в Ирландии призвали Великобританию отказаться от изменения соглашения о Brexit
Более 60% британцев отрицательно воспринимают результат Brexit
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: