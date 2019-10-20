Страйк бортпровідників чотирьох "дочок" Lufthansa: сотні рейсів можуть скасувати

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Неділя, 20 жовтня 2019, 15:20

Через страйк бортпровідників чотирьох "дочок" Lufthansa можуть бути скасовані сотні рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі.

Джерело: DW з посиланням на заяву профспілки Ufo 

Деталі: Участь у страйку беруть працівники чотирьох дочірніх компаній авіаконцерну - Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline і SubExpress.

Попереджувальний страйк бортпровідників з профспілки Ufo, про який було оголошено 18 жовтня і який планувалося проводити лише 20 жовтня з 5:00 до 11:00, продовжено до опівночі неділі. 

Lufthansa несподівано висловила готовність підвищити бортпровідникам зарплату на 2 замість 1,8% , як того вимагала профспілка. Однак відразу після цього Ufo висунула нові тарифні вимоги, які Lufthansa негайно відхилила.

Ufo і Lufthansa вже майже рік перебувають у стані глибокого конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління профспілки як законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних суперечок. 

Lufthansa вважає проведені Ufo страйки незаконними і погрожує їх учасникам наслідками відповідно до трудового законодавства.

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Теми: авіа акції


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