Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Страйк бортпровідників чотирьох "дочок" Lufthansa: сотні рейсів можуть скасувати

Неділя, 20 жовтня 2019, 15:20

Через страйк бортпровідників чотирьох "дочок" Lufthansa можуть бути скасовані сотні рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі.

Джерело: DW з посиланням на заяву профспілки Ufo 

Деталі: Участь у страйку беруть працівники чотирьох дочірніх компаній авіаконцерну - Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline і SubExpress.

Попереджувальний страйк бортпровідників з профспілки Ufo, про який було оголошено 18 жовтня і який планувалося проводити лише 20 жовтня з 5:00 до 11:00, продовжено до опівночі неділі. 

Lufthansa несподівано висловила готовність підвищити бортпровідникам зарплату на 2 замість 1,8% , як того вимагала профспілка. Однак відразу після цього Ufo висунула нові тарифні вимоги, які Lufthansa негайно відхилила.

Ufo і Lufthansa вже майже рік перебувають у стані глибокого конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління профспілки як законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних суперечок. 

Lufthansa вважає проведені Ufo страйки незаконними і погрожує їх учасникам наслідками відповідно до трудового законодавства.

Теми: авіаакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
авіа
Кулеба закликав не слухати погрози Лаврова щодо F-16 для України
Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16
США можуть розблокувати продаж F-16 Туреччині наступного тижня
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: