Забастовка бортпроводников четырех "дочек" Lufthansa: сотни рейсов могут отменить

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Воскресенье, 20 октября 2019, 15:20

Из-за забастовки бортпроводников четырех "дочек" Lufthansa могут быть отменены сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.

Источник: DW со ссылкой на заявление профсоюза Ufo

Детали: Участие в забастовке принимают работники четырех дочерних компаний авиаконцерна - Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline и SubExpress.

Предупредительная забастовка бортпроводников из профсоюза Ufo, о которой было объявлено 18 октября и которая планировалась только 20 октября с 5:00 до 11:00, продлена до полуночи воскресенья.

Lufthansa неожиданно выразила готовность повысить бортпроводникам зарплату на 2 вместо 1,8%, как того требовал профсоюз. Однако сразу после этого Ufo выдвинула новые тарифные требования, которые Lufthansa немедленно отклонила.

Ufo и Lufthansa уже почти год находятся в состоянии глубокого конфликта. После недоразумений в руководстве Ufo концерн больше не признает правления профсоюза как законного представителя бортпроводников и пытается через суд лишить его права на ведение тарифных споров.

Lufthansa считает забастовки, проводимые Ufo, незаконными и угрожает их участникам последствиями согласно трудовому законодательству. 

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Темы: авиа акции


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