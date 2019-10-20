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Австралійський авіаперевізник здійснив 19-годинний переліт без зупинок

Неділя, 20 жовтня 2019, 16:18

Австралійський авіаперевізник Qantas здійснив найдовший переліт без зупинок від Нью-Йорка до Сіднея, що тривав 19 годин 16 хвилин.

Джерело: ВВС-Україна

Деталі: На борту Boeing 787-9 перебували 49 людей. Переліт є частиною програми із вивчення того, як довгі авіаперельоти без зупинок впливають на самопочуття пілотів, бортпрацівників та пасажирів.

Наступного місяця компанія планує протестувати безпосадочний рейс із Лондона до Сіднея.

Якщо рішення компанії про початок комерційних рейсів за цими маршрутами буде позитивним, польоти почнуться у 2022 - 2023 рр. 

 
 

Минулого року Singapore Airlines відкрив майже 19-годиний рейс із Сінгапуру до Нью-Йорку. Наразі він лишається найдовшим регулярним комерційним авіарейсом у світі. 

Теми: авіаАвстраліяСША
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