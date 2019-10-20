Австралийский авиаперевозчик совершил 19-часовой перелет без остановок

Австралийский авиаперевозчик Qantas совершил самый длинный перелет без остановок от Нью-Йорка до Сиднея, который длился 19 часов 16 минут.

Источник: ВВС-Украина

Детали: На борту Boeing 787-9 находились 49 человек. Перелет является частью программы по изучению того, как длинные авиаперелеты без остановок влияют на самочувствие пилотов, бортпроводников и пассажиров.

В следующем месяце компания планирует протестировать беспосадочный рейс из Лондона в Сидней.

Если решение компании о начале коммерческих рейсов по этим маршрутам будет положительным, полеты начнутся в 2022 - 2023 гг.

В прошлом году Singapore Airlines открыл почти 19-часовая рейс из Сингапура до Нью-Йорка. В настоящее время он остается самым длинным регулярным коммерческим авиарейсом в мире.