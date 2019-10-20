В Естонії можуть достроково випустити на свободу російського шпигуна

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Неділя, 20 жовтня 2019, 17:09

В Естонії можуть достроково випустити на свободу російського шпигуна

В кінці жовтня Тартуський повітовий суд розгляне можливість умовно-дострокового звільнення Хермана Сімма, який в 2009 році був визнаний винним у державній зраді за шпигунство на Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Клопотання про умовно-дострокове звільнення буде розглянуте 29 жовтня.

До теперішнього моменту 72-річний Сімм відсидів більше двох третин призначеного йому судом терміну, і закон дає йому можливість вийти з в'язниці за умови згоди суду.

Раніше судова система Естонії неодноразово відмовляла Сімму в умовно-достроковому звільненні, зазначаючи, що звільнити держзрадника достроково не дозволяють обставини скоєного ним злочину.

У 2009 році Сімм був засуджений до 12,5 років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії і до штрафу в розмірі близько 1,4 млн євро. Термін його покарання закінчується 18 березня 2021 року.

За даними естонських спецслужб, Херман Сімм протягом 13 років передав службі зовнішньої розвідки Росії понад 3000 секретних документів держустанов Естонії.

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