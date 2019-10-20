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В Эстонии могут досрочно выпустить на свободу российского шпиона

Воскресенье, 20 октября 2019, 17:09

В конце октября Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Херман Симм, который в 2009 году был признан виновным в государственной измене за шпионаж на Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении будет рассмотрено 29 октября.

К настоящему моменту 72-летний Симм отсидел более двух третей назначенного ему судом срока, и закон дает ему возможность выйти из тюрьмы при условии согласия суда.

Ранее судебная система Эстонии неоднократно отказывала Сімму в условно-досрочном освобождении, указывая, что освободить госизменника досрочно не позволяют обстоятельства совершенного им преступления.

В 2009 году Симм был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России и к штрафу в размере около 1,4 млн евро. Срок его наказания истекает 18 марта 2021 года.

По данным эстонских спецслужб, Херман Симм в течение 13 лет передал службе внешней разведки России более 3000 секретных документов госучреждений Эстонии.

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