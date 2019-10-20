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США спрямують до Іраку виведених із Сирії військових

Неділя, 20 жовтня 2019, 18:06

Пентагон планує спрямувати до Іраку тих військовослужбовців, яких виводить із північного сходу Сирії.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За його словами, йдеться про понад 700 військовослужбовців. Вони будуть розміщені на заході Іраку, де продовжать боротися з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Деталі передислокації ще опрацьовуються, зазначив міністр. За словами Еспера, йдеться про близько тисячу військовослужбовців.

Нагадаємо, минулого тижня Анкара розпочала наступ на позиції сирійських курдів на північному сході Сирії. Мета операції - створення 30-кілометрового "коридору безпеки" на сирійсько-турецькому кордоні. Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану".

Про виведення американських військ із півночі Сирії президент США Дональд Трамп оголосив перед початком турецької операції. Вашингтон називає курдів своїми союзниками в боротьбі з "Ісламською державою".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАІракСирія
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