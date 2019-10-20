США направят в Ирак выведенных из Сирии военных

Пентагон планирует направить в Ирак тех военнослужащих, которых выводит с северо-востока Сирии.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По его словам, речь идет о более 700 военнослужащих. Они будут размещены на западе Ирака, где продолжат бороться с террористической группировкой "Исламское государство".

Детали передислокации еще прорабатываются, отметил министр. По словам Эспера, речь идет об около тысячи военнослужащих.

Напомним, на прошлой неделе Анкара начала наступление на позиции сирийских курдов на северо-востоке Сирии. Цель операции - создание 30-километрового "коридора безопасности" на сирийско-турецкой границе. Анкара считает курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) сирийским ответвлением запрещенной турецкими властями "Рабочей партии Курдистана".

О выводе американских войск с севера Сирии президент США Дональд Трамп объявил перед началом турецкой операции. Вашингтон называет курдов своими союзниками в борьбе с "Исламским государством".