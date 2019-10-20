Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині чоловік помер під час затримання поліцейськими

Неділя, 20 жовтня 2019, 18:49
На Київщині чоловік помер під час затримання поліцейськими
Фото поліції

У смт. Баришівка Київської області 33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: На спецлінію "102" у суботу вранці надійшло повідомлення про сімейну бійку. Ініціатор конфлікту потрощив у будинку меблі, вчинив сварку, наніс удар ножем брату дружини, а потім втік на автомобілі.

В області ввели план-перехоплення й розшукали нападника.

Дослівно поліція: "Водій почав чинити опір поліції та кидався на працівників із ножем. Правоохоронцям вдалося знешкодити і затримати молодика. Поступово, затриманому ставало зле, тоді поліцейські викликали швидку та надавали невідкладну медичну допомогу. Лікарі швидкої, які пізніше приїхали на виклик, не змогли врятувати чоловіка - затриманий помер".

 

Деталі: Про подію було повідомлено прокуратуру та ДБР. У поліції зазначили, що судово-медичний експерт, в присутності працівників Державного бюро розслідувань, не виявив наявних тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та за частиною 1 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінально кодексу України. Триває досудове розслідування.

Українська правда
Теми: поліціяКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
поліція
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Що повинен зробити Вигівський на посаді голови Національної поліції
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: