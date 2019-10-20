На Київщині чоловік помер під час затримання поліцейськими

У смт. Баришівка Київської області 33-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: На спецлінію "102" у суботу вранці надійшло повідомлення про сімейну бійку. Ініціатор конфлікту потрощив у будинку меблі, вчинив сварку, наніс удар ножем брату дружини, а потім втік на автомобілі.

В області ввели план-перехоплення й розшукали нападника.

Дослівно поліція: "Водій почав чинити опір поліції та кидався на працівників із ножем. Правоохоронцям вдалося знешкодити і затримати молодика. Поступово, затриманому ставало зле, тоді поліцейські викликали швидку та надавали невідкладну медичну допомогу. Лікарі швидкої, які пізніше приїхали на виклик, не змогли врятувати чоловіка - затриманий помер".

Деталі: Про подію було повідомлено прокуратуру та ДБР. У поліції зазначили, що судово-медичний експерт, в присутності працівників Державного бюро розслідувань, не виявив наявних тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та за частиною 1 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінально кодексу України. Триває досудове розслідування.